Россияне получили рекордное число посылок из-за границы в 2019 году

Рекорд 2018 года "Почты России" в этом году был превышен на 15%. Об этом передает информагентство "РИА Новости".

"Конец этого года и активное развитие электронной торговли вновь поставили перед нами новые вызовы…… Недавно мы отметили рекорд по тоннажу и не исключено, что до завершения года максимумы еще раз обновятся", — заявил заместитель генерального директора по логистике "Почты России" Игорь Чебунин.

Двойной рекорд

Также представитель организации подчеркнул, что рекордные показатели минувшего года побиты в 2019 году уже во второй раз: 24 ноября "Почтой России" было принято 342 тонны почтовых отправлений из-за рубежа. А на год ранее максимум составлял 300 тонн в сутки.

Но и на этом максимум не закрыт: ожидается, что с 1 ноября по 31 декабря этого года почтовым оператором будет обработано примерно 67,7 миллиона международных почтовых отправлений с различными товарами. В итоге показатель пиковой фазы прошлого года, который составил 62,4 миллиона единиц, будет превышен на 8,5%.