Уехали за границу: Кокорин и Мамаев больше не отдыхают в России

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин отправились на отдых за пределами России. Об этом сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Выезд за границу для бывших заключенных стал возможен благодаря тому, что сроки наказания, назначенные судом, закончились.

У Павла Мамаева этот срок окончился 7 ноября, а у Александра Кокорина - 11 декабря. На данный момент у футболистов нет никаких ограничений, определенных при УДО. Напомним, Мамаев и Кокорин отбывали наказание по статьям "Хулиганство" и "Побои", однако были освобождены по УДО.