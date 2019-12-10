Путин пообещал рассмотреть идею сделать 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета по правам человека. К нему обратился один из присутствующих с предложением сделать 31 декабря выходным днем.

Российский лидер ответил, что подумает как реализовать эту идею.

"Даже не знаю, что вам ответить. Уже середина декабря и времени для такого важного решения очень мало. Новогодние праздники уже на носу. Но я вас услышал", - пояснил президент.