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Источник Правда.Ру

В руководстве "Роза Хутор" произошли кадровые изменения

Общество

С 4 декабря Юрий Колобов занял должность первого заместителя генерального директора — исполнительного директора горного курорта "Роза Хутор". В его компетенции будут находиться все вопросы, связанные с эксплуатацией горнолыжного комплекса, организацией продаж, маркетинговой стратегией, управлением клиентским сервисом, развитием инфраструктурных проектов и международного туризма. Он также будет курировать фитнес-направление и работу многофункционального концертного зала "Роза Холл".

Юрий Колобов хорошо известен в профессиональном сообществе как опытный менеджер, успешно реализовавший разного уровня коммерческие проекты в горнолыжной индустрии и отельном бизнесе. Его задача в качестве исполнительного директора "Роза Хутор" — эффективное администрирование текущих процессов, а также обеспечение новых возможностей для совершенствования и дальнейшего развития курорта.

Юрий Николаевич Колобов родился в Москве в 1966 году. В 1990 году окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности инженер электроники. Здесь же он начал свою трудовую деятельность, разрабатывая и внедряя экспертные системы в производство. В 1993 году открыл компанию Ски Спорт Сервис и занялся импортом горнолыжного снаряжения в Россию. С тех пор в разное время был дистрибьютором брендов Dynastar, Burton, Oakley, Volcom, Wilson, Atomic, Hoka, GoPro, Sonos. Сегодня является совладельцем компании Юма, одного из крупнейших дистрибьюторов спортивных брендов в России. В 2011 году Юма провела масштабную социально-маркетинговую компанию по голосованию среди 36 российских городов за получение права на размещение сноуборд-парка. В акции участвовало более 2 млн. россиян — в результате практически каждый курорт в России имеет сноуборд-парк.

С 2012 года сотрудничает с "Роза Хутор", реализовав такие проекты как: Stash сноуборд-парк, прокат Riders rent, горнолыжная школа Riders School, отель Riders Lodge. Сегодня все они успешно функционируют и являются яркой и неотъемлемой частью инфраструктуры курорта.

В 2019 году вошел в состав рабочей группы по подготовке стратегии развития горнолыжного туризма в России до 2035 года при Министерстве экономического сотрудничества РФ.

Темы роза хутор кадровые изменения юрий николаевич колобов
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