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Источник Правда.Ру

София Ротару все же выступила в Москве, несмотря на скандал

Общество

Народная артистка СССР София Ротару выступила в Москве на фестивале "Песня года - 2019". Украинская певица решилась на выступление, несмотря на скандал, который ранее произошел в российских СМИ. Концертный директор Ротару даже утверждал, что против нее организована целенаправленная травля.

Напомним, неоднозначную реакцию россиян спровоцировала новость о том, что София Ротару собирается вернуться на российскую эстраду. В прошлом году она отказалась участвовать в музыкальном фестивале "Песня года", аргументировав это тем, что на Украине было введено военное положение.

Про возвращение Ротару высказался сенатор Совфеда Алексей Пушков. По его мнению, Ротару одна из тех певиц, которая приезжает в Россию на заработки, а на самом деле, находясь дома "клянет Россию почем зря". Другого мнения придерживается депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая посчитала, что возвращение Софии Ротару на российскую эстраду - это шанс нормализовать отношения между Россией и Украиной.

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