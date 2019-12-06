Китайские стоматологи оставили пенсионерку с Сахалина без зубов

Попытка дешево поставить зубные протезы в клинике китайского города Хэйхэ закончилась для пенсионерки с Сахалина трагедией. Вместо получения качественной услуги женщина осталась вовсе без зубов. При этом клиника КНР категорически отказалась признавать свою вину.

Об этой истории потерпевшая рассказала корреспонденту ИА Сахалин и Курилы.

Она пояснила, что в клинике были антисанитарные условия, на полу лежали разорванные коробки. Женщина сказала "докторам", что желает сохранить свои зубы, поставить небольшие мосты она попросила только по бокам. Но когда после "процедуры" она посмотрела в зеркало, то ужаснулась: все ее зубы были сточены под один огромный протез.

Когда пенсионерка потребовала вернуть ей уплаченные деньги, ей было отказано в этом. "Врачи" нахамили ей и предложили даже позвонить в полицию, при этом добавив, что она ничего никому не сможет доказать.

Возвратившись на Сахалин, пенсионерка пришла в одну из местных стоматологических больниц. Изучив работу китайских "дантистов", российские доктора сделали вывод, что это была далеко не профессиональная медицина.