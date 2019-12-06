За январь-октябрь текущего года корью в Москве переболело свыше 1000 человек, среди них 520 — дети. Ежегодно количество заболевших этой инфекцией растет, рассказала журналистам детский инфекционист Людмила Мазанкова.
Она отметила, что резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве вызвала вспышка кори в Европе в 2017 году и завоз ее в нашу страну.
"К счастью, смертельных случаев зафиксировано не было, но заболевание нельзя назвать неопасным — дети болеют обычно в средней и тяжелой форме, взрослым приходится еще труднее", — пояснила врач.
Среди других видов опасных для человека инфекций Людмила Мазанкова отметила скарлатину, грипп и кишечный грипп. Чтобы защитить детей, медики рекомендует давать им витамин D и рыбий жир, но их дозу в каждом конкретном случае должен определить педиатр, уточнила врач.
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