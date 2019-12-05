Эксперты: доли в квартирах － худший вид жилья

Доли в квартирах представляют собой самое низколиквидное недвижимое имущество в РФ. Этот тип недвижимости очень трудно продать, указывается в материалах агентства "Доли.ру".

По словам риелторов, долю не только практически невозможно продать — ее нельзя даже сдать в аренду без согласия других владельцев квартиры. Полноценно использовать такой объект для жизни тоже сложно.

"Собственник доли не имеет права прописать и поселить в квартире не только кого-то постороннего, но и родных, — говорят эксперты. — При этом даже единоличное проживание иногда ставится под вопрос".

Ликвидность у доли появляется в тот момент, когда объект становится выделенным, то есть отдельной комнатой, объяснили специалисты "Доли.ру". Такое имущество уже допускается сдавать в аренду и получать от этого доход.