Доли в квартирах представляют собой самое низколиквидное недвижимое имущество в РФ. Этот тип недвижимости очень трудно продать, указывается в материалах агентства "Доли.ру".
По словам риелторов, долю не только практически невозможно продать — ее нельзя даже сдать в аренду без согласия других владельцев квартиры. Полноценно использовать такой объект для жизни тоже сложно.
"Собственник доли не имеет права прописать и поселить в квартире не только кого-то постороннего, но и родных, — говорят эксперты. — При этом даже единоличное проживание иногда ставится под вопрос".
Ликвидность у доли появляется в тот момент, когда объект становится выделенным, то есть отдельной комнатой, объяснили специалисты "Доли.ру". Такое имущество уже допускается сдавать в аренду и получать от этого доход.
"Плюсы у невыделенной доли отсутствуют, — добавили риелторы. — Единственные преимущества — это низкая цена и возможность получения официального статуса, то есть постоянной регистрации по месту жительства. Это возможно только в ситуации, когда объект обладает площадью более четырех квадратных метров".
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