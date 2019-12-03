У жительницы Алтая родственница украла иконы на 200 тысяч рублей

В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту кражи у местной жительницы 4-х икон. Как рассказали журналистам в пресс-службе МВД республики, реликвии пенсионерка получила по наследству.

Потерпевшая пояснила, что накануне у нее гостила родственница из города Новосибирск. Женщина осталась у нее ночевать. Но наутро хозяйка не обнаружила в жилище ни родственницы, ни своих икон. Общий размер ущерба достиг 199 тысяч рублей.

Правоохранительным органам удалось выяснить, что 34-летняя гостья сибирской столицы раньше уже имела проблемы с законом. Подозреваемую задержали на территории Новосибирска, она уже дала признательные показания.