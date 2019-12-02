Что ожидать москвичам от погоды на этой неделе

Погода в России — непредсказуема и импульсивна. Недавно пугала морозами, а уже на днях ослабила свою хватку. О том, что ждать москвичам на этой неделе, рассказал Pravda.ru ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Сегодня сказывается влияние атмосферного фронта с Запада, связанного с атлантическим циклоном. Поэтому погода уже постепенно портится. Холодно. Но так и должно быть. Мы сейчас вернулись к температурным нормам начала декабря. Сегодня 0, минус 5. Во вторник и в среду будем находиться непосредственно поблизости от атлантических циклонов, поэтому сохранится такая пасмурная погода, пройдут небольшие снегопады, стоит ожидать максимум 2-3 см снежный покров. Температуры будут держаться в пределах ночью минус 2-7, днем все те же 0 и минус 5.

Но тем не менее относительное похолодание будет непродолжительным, потеплеет уже с четверга, и такая погода будет сохраняться всю следующую неделю. К нам придет теплое дыхание Атлантики. Поэтому сохранится облачная погода, ожидаем небольшие осадки, но уже в смешанной фазе. Это может и снежочек слабый, и мокрый снег, и даже морозь. Соответственно, ночью около нуля, днем слабый плюс. Говорить о полномасштабном наступлении зимы пока еще рановато, зимнего антуража я еще не вижу".