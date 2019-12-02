Эксперты: за 2019 год в Москве угнали более 60 авто марки Lexus

Наиболее часто угоняемыми машинами в Москве стали автомобили азиатских брендов. Такие данные приводит "Российская газета" со ссылкой на сведения столичной прокуратуры.

Так, за январь-октябрь 2019 года чаще других злоумышленники угоняли у на территории Москвы японские авто марки Toyota — их в федеральный розыск объявляли 221 раз.

Также тройку самых угоняемых вошли два корейских бренда — Kia (156 заявлений) и Hyundai (140). Помимо этого, в первой 10-ке рейтинга оказались ВАЗ (85), Mazda (75), Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW и Renault (по 39).