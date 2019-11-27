Ученые США: голодание увеличивает продолжительность жизни

Две группы ученых из Америки подтвердили, что регулярно проводимое голодание сокращает риски развития сердечной недостаточности и увеличивает продолжительность жизни. Такие данные приводятся на MedicalXpress.

В первом исследовании было задействовано примерно 2 000 человек, прошедших катетеризацию сердца, и наблюдавшихся на протяжении 4,4 лет. Из них 389 человек прибегали к регулярному голоданию в течение 5-ти лет. После поправки на разные факторы ученые выявили, что смертность среди голодающих была на 45% ниже.

В другом исследовании исследователи провели анализ данных о тех же пациентах — для проверки того, как голодание влияет на сердечную активность. Обнаружилось, что сердечные приступы у регулярно голодающих случаются реже более чем на 70%.

А ранее ученые Гарвардской медицинской школы определили, почему сокращение калорий в рационе благоприятно сказывается на продолжительности жизни. Как выяснилось, это происходит вследствие изменений в активности иммунной системы.