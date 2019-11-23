Самым неудачным днем для посещения врача признан понедельник

Именно в первый день недели, по словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, медики допускают немало ошибок.

По статистике СК, чаще всего в понедельник возбуждаются дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, халатности и неоказании помощи больному.

Официальный отчет главы Следственного комитета России основывается на данных о 143 уголовных делах, связанных с некачественным оказанием медицинских услуг, за период 2016–2017 годов. Около 80 процентов дел были квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности.

При этом, как заметил Александр Бастрыкин, в основном, подобные трагические случаи происходили в понедельники в конце весны и летом.

А главными виновниками медицинских ошибок в эти коварные дни признаны сотрудники бюджетных учреждений здравоохранения.

Кстати, психологи давно говорят о "синдроме понедельника". Первый день недели отличается от всех других самой негативной эмоциональностью человека.