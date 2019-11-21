Специалисты Института социологии ФНИСЦ РАН провели исследование, в результате которого выяснилось, что больше трети россиян (36%) нуждаются в помощи государства с оказанием медицинской помощи. 31% заявили, что им необходима материальная помощь.
Большая часть опрошенных (41%) заявила, что им нужна справедливая оплата труда.
22% россиян нуждаются в помощи с трудоустройством. В решении жилищного вопроса нуждаются 19% граждан.
11% россиян заявили, что им нужна помощь от государства, чтобы получить качественное образование и квалификацию.
17% россиян не нуждаются ни в какой помощи от государства, так как все свои проблему могут решить самостоятельно.
Фото: twitter.com
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.