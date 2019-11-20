В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

В Роструде рассказали о способе продлить новогодние каникулы с помощью отпуска. Однако, этот способ имеет ряд факторов, которые необходимо соблюсти. В первую очередь, стоит вспомнить, что право на отпуск получает работник, проработавший более полугода. Не стоит забывать и о том, что работодатель ведёт свой график отпусков.

В Роструде поясняют, что работник может пойти в отпуск с 9 января, если это было заранее согласовано с работодателем. В ведомстве напоминают, что в 2020 году новогодние каникулы будут сокращены: сотрудникам придется выйти на работу уже 9 января, а 31 декабря будет рабочим днём.