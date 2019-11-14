Эксперты: почему нужно хранить квитанции после оплаты услуг ЖКХ

Такая квитанция не имеет юридической силы, но в ней имеются реквизиты платежа.

Распечатку можно предъявить в банке и получить документ с необходимыми печатями о своевременной оплате.

Если чека не будет, что нужно будет вспомнить, в каких числах, где и с какой банковской карты производилась оплата.

Чеки об оплате следует хранить на домашнем компьютере на случай технических сбоев. Даже если банк, через который производилась оплата, закроется, платеж можно будет восстановить по реквизитам через систему Центробанка или налоговую службу.

Оплачивая жилищно-коммунальные услуги через терминал или другим электронным способом необходимо ввести номер телефона или адрес электронной почты.

Срок давности по долгам за жилищно-коммунальные услуги составляет 3 года. В течение этого времени и еще нескольких месяцев эксперты советуют хранить квитанции.

Управляющая компания может подать иск в конце срока, а извещение может прийти позже. Если же выбросить или удалить все квитанции, то не будет доказательств оплаты.

Фото: pravda.ru