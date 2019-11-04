"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке

В последнее время педагогический состав ВШЭ привлекает к себе слишком много внимания, причем негативного. Только недавно "Правда.Ру" рассказывала о вопиющей выходке профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который назвал русский язык "убогим и клоачным".

Позже, когда высказывание Гусейнова привлекло слишком много общественного внимания, он решил оправдаться. Преподаватель отмечал, что считает русский язык "клоачным", поскольку на нём распространяется ложь. С самим русским языком всё нормально, - подчеркивал Гусейнов. Об это рассказывала читателям "Правда.Ру".

Общественный резонанс вокруг ситуации начал сходить на нет. Но отличиться решил ещё один преподаватель ВШЭ. На этот раз - профессор Сергей Медведев. Он оставил свой "отзыв" на реплику Гусейнова в Twitter.