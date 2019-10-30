Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Преподаватель ВШЭ оправдался за "убогий русский язык"

Общество print

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался оправдаться за своё высказывание о "убогом и клоачном" русском языке. По его словам, люди совсем не поняли о чём была публикация.

"Я совершенно о другом писал. Я пытался показать явление, что в столице бывшей империи нет газет на других языках, поэтому все вынуждены читать корреспонденцию только на русском языке", - пояснил Гусейнов.

Преподаватель ВШЭ отмечает, что считает русский язык "клоачным", поскольку на нём распространяется ложь. С самим русским языком всё нормально, - подчеркивает Гусейнов.

Ранее Гасан Гусейнов опубликовал на своей странице в Facebook слова, которые были неоднозначно восприняты общественностью: "Почему некоторым россиянам кажется, что русским в Украине невмоготу выучить к своему русскому еще и украинский? Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком... А в Москве невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна"

Темы вшэ украина русский язык гасан гусейнов
Актуальная аналитика
Здоровье
Паховая, панталонная, спортивная и другие типы грыж
Авто
Автомобилисты требуют конституционных прав
Правила игры
За "Тольяттиазот" взялись всерьез надзорные органы
Новости Все >
Преподаватель ВШЭ оправдался за "убогий русский язык"
Боксер Лебедев предлагает запретить телевидение в России
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
Президент UFC подтвердил подготовку боя Нурмагомедов - Фергюсон
Исследователи обнаружили первый авианосец, потопленный камикадзе
ВВС США ищут российские Ми-24 для проведения учений
Овечкин покорил очередной рубеж в НХЛ
Экономисты предложили выдавать лекарства по рецепту бесплатно
Свечников забил гол, который назвали лучшим в НХЛ
Опрос показал падение спроса на услуги самозанятых
Последние материалы
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
За "Тольяттиазот" взялись всерьез надзорные органы
Президент UFC подтвердил подготовку боя Нурмагомедов - Фергюсон
Исследователи обнаружили первый авианосец, потопленный камикадзе
ВВС США ищут российские Ми-24 для проведения учений
Овечкин покорил очередной рубеж в НХЛ
Экономисты предложили выдавать лекарства по рецепту бесплатно
Свечников забил гол, который назвали лучшим в НХЛ
Опрос показал падение спроса на услуги самозанятых
Минфин может увеличить количество нацпроектов
Популярное
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Силовые структуры
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Бывший СССР
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Финансы
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Соломон Соловьев Война и смерть – главный наркотик Скорпионов Соломон Соловьев Игорь Буккер Реальная научная фантастика Игорь Буккер Любовь Степушова Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским Любовь Степушова
Комментарии
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Разговор Собчак с Лениным покажет ТВ-3
Комиссия Минобороны назвала причины трагедии в воинской части
Экономисты предложили выдавать лекарства по рецепту бесплатно
ВВС США ищут российские Ми-24 для проведения учений
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Россияне даже не надеются выжить на пенсию
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Шведские СМИ назвали Россию "историческим врагом" Европы
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Разговор Собчак с Лениным покажет ТВ-3
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Песков прокомментировал инцидент в Забайкалье
В Питтсбурге провал на дороге "засосал" автобус
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ