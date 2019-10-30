Преподаватель ВШЭ оправдался за "убогий русский язык"

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался оправдаться за своё высказывание о "убогом и клоачном" русском языке. По его словам, люди совсем не поняли о чём была публикация.

"Я совершенно о другом писал. Я пытался показать явление, что в столице бывшей империи нет газет на других языках, поэтому все вынуждены читать корреспонденцию только на русском языке", - пояснил Гусейнов.

Преподаватель ВШЭ отмечает, что считает русский язык "клоачным", поскольку на нём распространяется ложь. С самим русским языком всё нормально, - подчеркивает Гусейнов.

Ранее Гасан Гусейнов опубликовал на своей странице в Facebook слова, которые были неоднозначно восприняты общественностью: "Почему некоторым россиянам кажется, что русским в Украине невмоготу выучить к своему русскому еще и украинский? Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком... А в Москве невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна"