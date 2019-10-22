В Москве откроется "Школа молодого предпринимателя" для мусульман

Москва вошла в число шести российских городов, в которых в 2020 году откроются "Школы молодого предпринимателя", ориентированные на ведение бизнеса с учетом постулатов ислама.

Об этом сегодня сообщает издание "Вечерняя Москва".

Как рассказал журналистам автор проекта Руслан Камбиев, цель проекта — создать сообщество социально-ответственных предпринимателей среди молодых мусульман России, повысить уровень знаний и навыков коммуникации, сформировать условия для реализации бизнес-проектов социальной направленности.

Старт проекта запланирован на январь 2020 года. Поддержку проекту окажет Фонд президентских грантов.

Кроме Москвы аналогичные бизнес — клубы откроются в Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Черкесске и Грозном. Попечительские функции примет на себя Ассоциация исламского бизнеса.,

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Фото: pexels.com