Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума на Кубани

Ранее известный американский предприниматель Илон Маск дал свое согласие на участие в бизнес-форуме "Дело за малым", который проходил 18 и 19 октября в Краснодаре. Накануне об этом сообщала "Правда.Ру".

Американский изобретатель согласился принять участие в бизнес-форум, поскольку у кубанских бизнесменов очень хорошо "подвешен язык". Ранее организаторы форума "Дело за малым" арендовали билборд возле офиса SpaceX в Лос-Анджелесе, чтобы разметить на нём приглашение для Илона Маска. На билборде было написано "Kak tebe takoe, Elon Musk?", а также прикреплен QR-код с приглашением.

Главная сцена вмещала 1,5 тысяч зрителей и была полностью заполнена. Участники форума задержались до позднего вечера, чтобы пообщаться с Маском, поскольку он вышел на связь в 22:05 по Москве. Предприниматель отвечал на вопросы участников форума, а также отметил качество российского образования. По его мнению в России очень много талантов.

Также Маск пообещал взглянуть на разработку краснодарца, который создал операционную систему для автомобилей Tesla. Он также не исключил, что когда-нибудь производственные мощности Tesla могут появится в России.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что новое изобретение Илона Маска может уничтожить человечество. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером. Об этом проекте Маск говорил еще в 2017 году, а теперь представил результат работы.

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