Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия

Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности свой новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером. Об этом проекте Маск говорил еще в 2017 году, а теперь представил результат работы. Речь идет о вживлении в человеческий мозг 96 нанонитей, несущих три тысячи электродов, с помощью которых снимается информация о деятельности мозга, передаваемая затем компьютеру или любому другом способному расшифровать сигналы устройству.

Маск, помимо прочего, заявляет, что одной из его целей является достижение симбиоза человеческого мозга и искусственного интеллекта. Все это звучит достаточно угрожающе ввиду некоторых особенностей человеческого поведения. Больше всего энергии в человеческом теле потребляет мозг. Организм человека, естественным образом, старается экономить энергию и считает высокую нагрузку на мозг, еще больше увеличивающую потребление им энергии, делом слишком затратным и неприятным. Поэтому мы любим лениться. Если мозг не использует свою сложность для решения соответствующих ей задач, энергии тратится мало, и это биологически выгодно. Поэтому большинство людей предпочитают лежать на диване, смотреть сериалы и играть в видеоигры, а не изучать иностранные языки, читать серьезные книги или заниматься творческой деятельностью. Человек хочет играть и развлекаться, и современное общество вкупе с научно-техническим прогрессом предоставляет ему массу возможностей для того.

Еще тридцать лет назад мысль о возможности иметь доступ к почти неограниченным хранилищам фильмов, музыки и книг казалась фантастической, в наши дни стриминговые сервисы способны порадовать своими предложениями владельца любого, пусть даже самого дешевого смартфона. Позволить себе игровую приставку также могут многие, тем более, что купить ее можно в рассрочку, и распродажи игр также позволяют приобрести их намного дешевле, чем в момент выхода. Именно интерактивные развлечения выходят на первый план, именно за ними видят будущее. Возможность вмешаться в историю, собственноручно уничтожить желающих захватить родную Землю инопланетян или наступающих бесчисленной ордой зомби привлекает все больше игроков с каждым годом. Развитие видеоигр движется в первую очередь ко все большей реалистичности графики. Стремление выглядеть "как в реальности" подстегивает и гонку технологий, вынуждая производителей железа придумывать все новые методы, позволяющие сделать изображение "фотореалистичным", то есть мало отличающимся от действительности. Но даже самый совершенный современный компьютер имеет ограниченную вычислительную мощность и не способен предоставить игроку графику, картинку которой нельзя было бы спутать с видом из окна. Единственное, что может сравниться с непосредственно воспринимаемой реальностью — это сновидения. В них мы видим все, даже самые фантастические видения, предельно реалистично, без различных "артефактов" и вызванных несовершенством технологии искажений, ведь изображение создается непосредственно мозгом. "Провалиться в текстуры" во сне невозможно.

Илон Маск говорит о том, что проект создания нейроинтерфейса, прежде всего, призван помочь людям, страдающим от различных заболеваний и последствий травм. Но Илон Маск — бизнесмен. Он должен понимать, что подобным изобретением прежде всего воспользуется в коммерческих интересах индустрия развлечений. Об опасности подобного рода развлечений и удовольствий фантасты предупреждают нас с 1960-х годов прошлого века. В романе Ларри Нивена "Инженеры Кольца" главный герой вживляет себе электроды, соединенные с "центром удовольствия", погружаясь в нескончаемый электрический экстаз. В серии романов "Войны Тэк" Уильяма Шетнера (исполнявшего роль капитана Кирка в оригинальном "Звездном Пути") и одноименном сериале, снятом в 1990-х, речь идет об электронном устройстве, называемом "ТЭК", которое позволяет человеку переживать любые, неотличимые от реальности фантазии. Тэковые наркоманы не желают ничего, кроме очередной дозы невероятных приключений в вымышленном мире. Они не работают, ничего не производят, занимаются криминальными делами, чтобы только вновь иметь возможность пережить невероятное. И при этом, в отличие от героиновых наркоманов, речь идет о пристрастии исключительно психическом.

Даже в наши дни пристрастие к видеоиграм, в том числе к онлайн-играм, признается серьезной психологической проблемой. Говорили о нем и в те времена, когда самой совершенной игровой системой была восьмибитная приставка. Совершенствование технологий лишь ухудшает ситуацию, привлекает все больше людей яркой зрелищностью, отвлекая их от реальности объективной. Но до тех пор, пока в играх остается условность, они остаются играми. Сколько бы ни говорили о "реалистичности" и "другой реальности", даже современная "виртуальная реальность" с ее очками и шлемами остается перегруженной лишними, отвлекающими, не позволяющими полностью погрузиться в игру ощущениями. Достаточно одной только тяжести шлема или чувства очков на переносице, чтобы осознавать нереальность происходящего.

Прямое соединение компьютера с мозгом при некотором развитии этой технологии позволит использовать способности последнего для создания идеальной картинки, не "дополнительной" или "виртуальной" реальности, эти переживания ничем не будут отличаться от того, что мы называем действительностью. И тогда потребуются значительные усилия, чтобы не допустить полного ухода человека в эту искусственную реальность. И в наши дни известны случаи, когда люди умирали перед компьютером, доводя себя до изнеможения в процессе игры онлайн. Самое главное, что пристрастный к существованию в создаваемой нейроинтерфейсом реальности не будет испытывать нужды в реальной деятельности, тем самым фактически исчезая из общества. И строгая регуляция, ограничивающая, например, пребывание в искусственной реальности, мало чем сможет помочь. Как известно, нет ничего, что в конце концов не будет взломано. Регуляция посредством законов и запретов приведет к уходу подобных развлечений в тень, превращению их в подпольную, криминальную сферу коммерции.

Илон Маск говорит, что нейроинтерфейс призван помочь людям, страдающим от болезни Паркинсона. Тогда применение этой технологии следует ограничить исключительно медицинскими целями. Конечно же, в настоящее время проекту Маска далеко до совершенства описываемых в фантастике устройств, но следует смотреть в будущее, прозревая и предсказывая грядущие опасности. Рынок всегда найдет способ использовать что угодно для получения выгоды, в том числе и разрушительной для окружающей среды или самого человека. Достаточно вспомнить кремы с радием, продававшиеся некогда как средство для придания коже блеска. Остается надеяться, что "девайс" Маска не окажется такой же бомбой замедленного действия.