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Источник Правда.Ру

Опрос: 25% россиян считают себя "жертвами перестройки"

Общество print

В октябре зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в Минтруд предложение создать в РФ новую льготную категорию — "жертвы перестройки". Он считает, что в данную категорию могут войти граждане, которые жили в России в период с 1987 по 1989 гг. в возрасте от 25 до 45 лет.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян считает себя "жертвами перестройки".

 70% не относят себя с этой категории, 5% опрошенных затруднились ответить. Как правило, "жертвой перестройки" считают себя люди от 60 лет и старше (37% респондентов), среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет к данной категории относят себя 8%.

41% опрошенных высказались "за" создание категории "жертв перестройки", 47% — против, 12% затруднилось ответить.

Предложение поддерживают граждане, считающие себя "жертвами перестройки" (62%), женщины (46%), молодежь (64%). Не относят себя к "жертвам перестройки" люди в возрасте от 45 до 59 лет (57%), мужчины (55%).

Фото: youtube.com

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Темы опрос вциом госдума перестройка борис чернышов
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