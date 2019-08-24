Экс-глава Литвы: Горбачев обманом заставил Прибалтику остаться в СССР

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в конце 1980-ых годов скрыл местонахождение секретных протоколов Договора о ненападении между СССР и Германией.

Об этом в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил бывший президент Литвы Витаутас Ландсбергис.

Михаил Горбачев сделал это для того, чтобы страны Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — не смогли выйти из состава Советского Союза, считает Ландсбергис.

Во времена перестройки, напоминает бывший президент постсоветской республики, жители Прибалтики хотели независимости. Ведь, указывает Ландсбергис, Латвия, Литва и Эстония вошли в состав СССР не по своей воле.

Оригиналы документов соглашения между СССР и Германией после Великой Отечественной войны были удалены из архивов, сообщает Der Spiegel.

Михаил Горбачев созвал комиссию, которая должна была якобы расследовать пропажу оригиналов протоколов Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, заявил Витаутас Ландсбергис.

На самом же деле генеральный секретарь ЦК КПСС хотел лишь "усмирить" граждан Латвии, Литвы и Эстонии, а признавать "аннексию" прибалтийских стран и не думал, сетует Ландсбергис.

Бывший глава Латвии убежден, что Михаил Горбачев знал, где находятся оригиналы документов.

Напомним, что договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан в августе 1939 года. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай "территориально-политического переустройства". Согласно протоколу, Прибалтика отошла в сферу влияния СССР.