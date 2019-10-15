На Байкале в знак протеста снесли бюст Путину

Жители Ольхонского района Иркутской области убрали бюст президента РФ Владимира Путина, который они сами же установили в конце августа этого года.

И в том, и в другом случае активисты пытались привлечь внимание Владимира Путина к проблемам района, сообщает irk. ru.

Бывший мэр Ольхонского района Сергей Копылов признан виновным по части 2 ст. 286 УК РФ. Он приговорен к трем годам лишения свободы.

Как сообщает следствие, Копылов дал разрешение на добычу гравия на особо охраняемой природной территории Прибайкальского национального парка для ремонта автотрассы.

По словам местных жителей, они живут под прессом законодательства, никак не могут добиться разрешения развития объектов инфраструктуры, так как это может нарушить природоохранное законодательство. В связи с этим другие чиновники из-за страха не берут на себя ответственность.

Фото: youtube.com

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