ВЦИОМ: 90% россиян делают заготовки на зиму

Согласно опросу, который провел ВЦИОМ, 85% российских семей занимаются заготовкой домашних солений. Домашние заготовки впоследствии употребляют около 90% жителей России. Примечательно, что более половины опрошенных (52%) сами занимаются закаткой банок.

Наибольший процент людей, занимающихся созданием домашних заготовок, проживает в сельской местности - 93%. Среди причин, которые вынуждают их запасаться соленьями на зиму, они называют: это вкусно (38%), экономно (35%), качественнее, чем заготовки из магазина (32%), полезно (31%).

Более половины опрошенных - 64% утверждают, что используют для домашних заготовок овощи и фрукты, которые вырастили самостоятельно. Самыми популярными растениями для создания домашних заготовок оказались: помидоры (73%), огурцы (70%), капуста (32%) и ягоды (24%).