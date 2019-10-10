В казахстанских учебниках по самопознанию обнаружили песню Шуры

Песня российского музыканта Шуры "Твори добро" вошла в казахстанские учебники по самопознанию для начальной школы.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" певец рассказал, что об этом ему сообщили родственники из Казахстана. Для артиста эта новость стала неожиданностью.

Позднее составители учебника пояснили, что композиция помещена в раздел "От сердца к сердцу" и предназначена для коллективного исполнения, что является завершающим этапом урока самопознания.

"Прием коллективного исполнения песни является характерной особенностью методики проведения урока самопознания. При подборе песен для реализации этого приема разработчики учебников обращают внимание на смысловое содержание текста, ориентацию на нравственные ценности, позитивное звучание", - отметили представители Института гармоничного развития человека.

По мнению кандидата филологических наук Владимира Угрюмова, такое решение составителей учебника вызывает недоумение. По его словам, в песне нет никакой художественной ценности, она ничему не учит, уточняет "Комсомольская правда".