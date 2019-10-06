Онищенко предупредил о возможном сбое биоритмов из-за сокращения зимы

Постепенное сокращение зимы приведет к изменению биоритмов у россиян. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он уточнил, что при рождении у людей запускаются естественные индивидуальные биоритмы. Они нарушаются, если человек сменил жилье и отдалился от места своего рождения. При сокращении зимнего времени, "нам придется принимать серьезные меры, чтобы менять наши суточные алгоритмы, особенно для людей старшего возраста и детей", подчеркнул депутат.

По его словам, в таком случае придется поменять продолжительность рабочего дня, длительность перерывов, требования к строительству и кондиционированию офисных помещений. При этом в сокращении зимы нет ничего плохого, а России "не повредит некоторое смягчение климата", заключил Онищенко.

Ранее специалисты заявили, что в центрально-европейской части страны сокращается зимний период, а летний увеличивается. Промежуток времени между периодами устойчивых отрицательных и положительных температур становится все короче.