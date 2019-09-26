В РПЦ не поддержали идею многоженства и выступили за моногамию

Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает идею многоженства, а выступает за моногамию и равное достоинство мужчин и женщин в браке. Таким образом заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал предложения о легализации многоженства в России.

"Для нас моногамия ассоциируется с уважением как роли мужчины, так и роли женщины и признанием их равного достоинства в браке, тех особых дарований, которые творцом вручены каждому из супругов", - сказал он, передает агентство РИА"Новости".

Представитель РПЦ подчеркнул, что не все мусульмане выступают в поддержку многоженства. Сам священнослужитель знает множество традиционных семей, исповедующих ислам.

Ранее председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин предложил узаконить многоженство в России. По его словам, Коран не обязывает, а разрешает, чтобы мужчина имел нескольких жен. "Если бы на законодательном уровне в республиках, где преобладают в основном мусульмане, разрешить двоеженство, многоженство, то это было бы целесообразно", - сказал он.