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Верховный муфтий предложил узаконить многоженство в нацреспубликах РФ

Религия » Религии России » Ислам print

Переизбранный на пост главы Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин предложил узаконить многоженство в РФ. По его словам, Коран не обязывает, а разрешает, чтобы мужчина имел нескольких жен. 

"Если бы на законодательном уровне в республиках, где преобладают, в основном, мусульмане, разрешить двоеженство, многоженство, это было бы целесообразно", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". 

При этом муфтий подчеркнул, что мужчины, которые пожелают взять себе вторую жену, будут нести за нее ответственность на законодательном уровне. 

"Мало ли мужчин в российском обществе, не мусульман, которые имеют не двух и не трех жен? Официально нет, потому что у нас такого закона нет: ни для мусульман, ни для представителей других религий. Но имеют. А если будет закон, то тогда на основании закона мужчина будет нести ответственность: или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, или иметь двух законных жен и нести ответственность и перед законом, и перед исламом", - заключил он.

Как отмечает паблик "Религия сегодня", подобное высказывание Гайнутдина является не самым удачным для начала работы на посту верховного муфтия. "Даже Рамзан Ахматович в 2018 году сказал, что в его образцово-показательной мусульманской республики подобные инициативы не рассматриваются", - пояснили в записи. 

Ранее глава Духовного управления мусульман заявил о своих планах про строительству соборных мечетей во всех крупных городах России и столицах субъектов. 

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Темы ислам многоженство равиль гайнутдин верховный муфтий духовное управление мусульман
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