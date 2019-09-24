Депутат предложил давать дачникам осенью дополнительные выходные

Дачникам необходимо предоставить дополнительные выходные для сбора осеннего урожая за счет сокращения новогодних праздников.

С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает агентство новостей РИА.

Чтобы урожай не погиб из-за заморозков, собирать его нужно быстро, отметил народный избранник. Собранные плоды же нуждаются в консервировании и особом уходе, напомнил Петров.

"Каждая из манипуляций" занимает значительное время, которого "в условиях короткого осеннего светового дня катастрофически не хватает", поясняет депутат. Владимир Петров также указал, что на сбор с урожая с 6-10 соток земле уходит примерно пять дней.

Письмо с инициативой предоставить дополнительные выходные для сбора осеннего урожая за счет сокращения новогодних праздников депутат Законодательного собрания Ленинградской области уже направил в Министерство труда и социального развития Российской Федерации.