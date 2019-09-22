Шойгу допустил возможность отмены обязательного военного призыва

Министр обороны России Сергей Шойгу не исключил возможность отмены обязательного призыва на военную службу. При этом он подчеркнул, что не считает такой шаг правильным.

"В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - сказал министр в интервью "Московскому комсомольцу".

По мнению главы Минобороны, в любом суверенном государстве помимо действующих военных должен быть мобилизационный резерв из граждан. "За счет такого резерва в случае угрозы начала войны можно достаточно быстро усиливать армию. Для формирования такого резерва организуется военная подготовка мужского населения", - объяснил Шойгу.

Он добавил, что военный призыв дает "ощущение причастности к защите своей страны". "А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет", - заключил министр.

Ранее в России изменились правила призыва на военную службу. Теперь военкоматы начнут ставить на воинский учет не только зарегистрированных в их районе молодых людей, но и всех фактически проживающих.

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