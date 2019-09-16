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Минтруд "поэксперементирует" над четырехдневной рабочей неделей

Общество print

В Министерстве труда и социальной защиты планируют обсудить эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Новый график работы хотят внедрить в предприятиях, которые участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

В перечень компаний, обозначенных для участия в эксперименте по внедрению четырехдневной рабочей недели, фигурируют предприятия обрабатывающего производства, строительства, технической и научной деятельности, а также предприятия сельского хозяйства.

Засельский пояснил, что по приблизительным подсчетам, сотрудники около 30-40% рабочего времени ничего не делают. Задача профильных ведомств - сделать времяпровождение на работе максимально эффективным, а не добавить еще один выходной.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Министерство труда и социальной защиты изучает возможность введения четырехдневной рабочей недели в России.

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