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Источник Правда.Ру

Врачи негативно отнеслись к идее четырехдневной рабочей недели

Здоровье print

Впервые о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в России заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в июне. Тогда эту идею поддержали и в Федерации независимых профсоюзов России, при условии, что работодатели сохранят прежнюю оплату труда.

Врач-терапевт Елена Тихомирова прокомментировала возможное снижение количества рабочих дней. Она утверждает, что очень малый процент россиян займутся саморазвитием в случае появления свободного времени. По мнению Тихомировой, 95% россиян будут посвящать новый выходной безделью, что негативно отразиться на их психологическом и физическом здоровье.

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