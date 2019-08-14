Врачи негативно отнеслись к идее четырехдневной рабочей недели

Впервые о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в России заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в июне. Тогда эту идею поддержали и в Федерации независимых профсоюзов России, при условии, что работодатели сохранят прежнюю оплату труда.

Врач-терапевт Елена Тихомирова прокомментировала возможное снижение количества рабочих дней. Она утверждает, что очень малый процент россиян займутся саморазвитием в случае появления свободного времени. По мнению Тихомировой, 95% россиян будут посвящать новый выходной безделью, что негативно отразиться на их психологическом и физическом здоровье.