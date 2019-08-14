Впервые о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в России заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в июне. Тогда эту идею поддержали и в Федерации независимых профсоюзов России, при условии, что работодатели сохранят прежнюю оплату труда.
Врач-терапевт Елена Тихомирова прокомментировала возможное снижение количества рабочих дней. Она утверждает, что очень малый процент россиян займутся саморазвитием в случае появления свободного времени. По мнению Тихомировой, 95% россиян будут посвящать новый выходной безделью, что негативно отразиться на их психологическом и физическом здоровье.
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