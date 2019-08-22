Министерство труда России в скором времени представит в правительство свою позицию по вопросу введения в стране четырехдневной рабочей недели. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Чиновники оценят влияние четырехдневной недели на экономику, производительность труда и социальную сферу. Экспертная работа будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России, а также Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. В экономике сократятся рабочие места и рабочее время.
"Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости", - объяснил премьер.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Сотрудники московского МВД задержали проплаченных комментаторов блогера Алексея Навального, работающих в подпольном штабе одного из районов Москвы. Подробности сообщил Telegram-канал "Как-то вот так".
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд. Как будем забирать долги и будем ли, хотя бы у основных должников?