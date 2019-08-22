Минтруд рассмотрит возможность введения четырехдневной рабочей недели

Министерство труда России в скором времени представит в правительство свою позицию по вопросу введения в стране четырехдневной рабочей недели. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Чиновники оценят влияние четырехдневной недели на экономику, производительность труда и социальную сферу. Экспертная работа будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России, а также Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. В экономике сократятся рабочие места и рабочее время.

"Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости", - объяснил премьер.