Опрос: почти 80% россиян в целом довольны своей работой

79% россиян в целом довольны своей работой, совершенно не удовлетворены - лишь 5%. Таковы итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

40% участников исследования своей нынешней работой "вполне удовлетворены", 39% - "скорее, удовлетворены", а 16% "скорее, не удовлетворены".

На сайте ВЦИОМ сообщается,что в среднем россияне трудятся 49 часов в неделю, однако медианное значение количества рабочих часов респондентов - 41 час.

Что касается характера работы, 45% сообщают, что она преимущественно сидячая. Физическая - у 44%.

Большинство опрошенных работают на территории работодателя (в организации, в офисе или в цеху) - 70%. Каждый четвертый россиянин (26%) работает на улице, в разъездах или удаленно - об этом заявили респонденты от 18 до 34 лет.

Ранее похожий опрос провели сотрудники Аналитического центра НАФИ. Он показал, что каждый пятый работающий россиянин (18%) недоволен условиями труда на своем рабочем месте. Однако абсолютное большинство работников (81%) выразили удовлетворение ими.

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