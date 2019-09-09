Опрос: своей работой недоволен каждый пятый россиянин

Каждый пятый работающий россиянин (18%) недоволен условиями труда на своем рабочем месте. К такому выводу по итогам проведеного опроса пришли сотрудники Аналитического центра НАФИ.

Исследование показало, что абсолютное большинство работников (81%) довольны условиями.

На вопрос о том, что больше всего не устраивает, 33% респондентов назвали низкую зарплату, 22% - некомфортные условия в рабочих помещениях, в частности, плохую вентиляцию.

18% участников опроса заявили, что недовольны технической оснащенностью рабочего места, 14% - нестабильным графиком.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что наилучшая ситуация на рынке труда наблюдается в Москве, Петербурге и Подмосковье, наихудшая - в Тыве, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Калмыкии, Алтае и Хакасии.

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