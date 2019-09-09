Каждый пятый работающий россиянин (18%) недоволен условиями труда на своем рабочем месте. К такому выводу по итогам проведеного опроса пришли сотрудники Аналитического центра НАФИ.
Исследование показало, что абсолютное большинство работников (81%) довольны условиями.
На вопрос о том, что больше всего не устраивает, 33% респондентов назвали низкую зарплату, 22% - некомфортные условия в рабочих помещениях, в частности, плохую вентиляцию.
18% участников опроса заявили, что недовольны технической оснащенностью рабочего места, 14% - нестабильным графиком.
Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что наилучшая ситуация на рынке труда наблюдается в Москве, Петербурге и Подмосковье, наихудшая - в Тыве, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Калмыкии, Алтае и Хакасии.
Читайте также:
Жириновский: переход на "четырехдневку" поможет сократить безработицу
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Своими размышлениями о трагедии делится Андрей Караулов.