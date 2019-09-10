Через 10 лет половина россиян потеряет работу из-за роботов

Более 20 млн жителей нашей страны могут потерять работу из-за "цифровизации и автоматизации". К такому выводу пришли специалисты РАНХиГС.

Результаты исследования показали, что к 2030 году компетенции 45,5% работников будут неактуальны, поэтому они будут вынуждены либо уйти с рынка труда, либо переобучиться. Речь идет только о тех, кто работает официально.

"Известия" пишут, что эксперты оценивали долю однообразных действий в различных отраслях, поскольку сферы, где их много, будут автоматизированы раньше других. Как выяснилось, в первую очередь роботы придут на замену людям в гостиничном и ресторанном бизнесе (под риском находятся 73% работающих в нем), обрабатывающих производствах (60%), сельском и лесном хозяйстве (58%), розничной торговле (53%) и добыче полезных ископаемых (51%).

В исследовании отмечается, что решением проблемы могут стать налоги на роботов, а собранные средства можно направлять на социальную помощь. Еще один предлагаемый выход - переход на четырехдневную рабочую неделю или шестичасовой рабочий день.

Ранее проведенный ВЦИОМ опрос продемонстрировал, что абсолютное большинство граждан России - 80% - не боятся лишиться работы из-за роботов. Чуть более 50% опрошенных не верят в замену людей на рабочих местах роботами в ближайшие годы.

Россияне считают, что прежде всего робототехнику надо развивать в сфере освоения космического пространства и в сфере опасных промышленных производств.

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