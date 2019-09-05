Названы главные климатические угрозы для москвичей

Наиболее серьезными климатическими вызовами для Москвы являются тропические дожди и жара, морозы и ледяные дожди особой проблемы не представляют. Об этом заявил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, в регионе постоянно растет количество осадков в виде дождя и снега, к этому адаптируют ливневую канализацию. При ливнях в некоторых местах происходят подтопления.

Чиновник также рассказал агентству "Москва", что к проявлениям холодов город готов, а вот жара является более опасным явлением. Во-первых, когда летом начинают кондиционировать воздух, идет нагрузка на электросистему, и возможны перебои. Во-вторых, жара плохо влияет на здоровье людей, особенно тех, у кого с ним есть проблемы.

"Мы сейчас качаемся на климатических качелях. Один год жара, а другой год - холод. Но как управленцы мы готовы к любым сценариям", - заверил Кульбачевский.

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