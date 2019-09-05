В ряде областей России уже в начале сентября могут быть заморозки и мокрый снег, сообщила "Российской газете" завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
В частности, до -2 градусов ожидается в Бурятии, Хакасии, Оренбургской, Кировской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском и Красноярском краях. Холодно будет в Омске — до -5 °C, серьезные заморозки ожидаются и в Магадане до -7…-10 °C. А полуостров Таймыр окажется во власти дождя со снегом.
А вот в европейской части России ожидается тепло. В ближайшие выходные в Москве температура поднимется выше 20°C, еще выше она будет на следующей неделе. Метеорологи отмечают, что это не соответствует сезону и более характерно для июля.
Лето продолжится и на Кубани — с температурой днем до +32 °C.
Ранее сообщалось, что Россию ждет слякотная еврозима с ледяными дождями.
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