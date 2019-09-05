"Яндекс.Такси" будет отслеживать засыпающих водителей

В пяти тысячах автомобилях "Яндекс.Такси" установят камеры, которые будут отслеживать засыпающих водителей. Об этом сообщил генеральный директор компании Данила Шулейко.

По его словам, сейчас такие камеры стоят в 94 машинах. В основном ими оснащены столичные такси. Камеры фиксируют количество морганий водителя и делают вывод о состоянии таксиста. На следующем этапе количество камер планируют увеличить в сотни раз.

В компании подчеркнули, что специалисты также хотят усовершенствовать алгоритм контроля, ведь камеры не фиксируют физическую усталость водителя.