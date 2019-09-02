Миронов: СР настаивает на повышении зарплат педагогов

В ходе осенней сессии Госдуме предстоит рассмотреть законопроект "Справедливой России", предусматривающий повышение зарплат и введение новых социальных гарантий для педагогов.

Об этом сообщил лидер СР Сергей Миронов. По его словам, которые приводит сайт партии, еще в мае минпросвещения давало печальный прогноз: через 10 лет нехватка учителей в стране составит почти 200 тысяч человек, если оставить ситуацию прежней.

Законопроект, о котором идет речь, содержит более 20 различных мер поддержки педагогов. Согласно документу, при поступлении на работу в школу в год получения диплома учителю выплачивается единовременное пособие в размере пяти должностных окладов. Также он получает 25-процентную надбавку к окладу в течение первых трех лет работы.

Законопроект устанавливает четкие нормативы оплаты труда педагогов. Так, педработники дошкольных и общеобразовательных учреждений должны получать не менее 100% средней зарплаты по региону.

В целом инициатива реализует требование СР: по уровню зарплат и льгот педагоги должны быть приравнены к госслужащим.

Источник фото: сайт "Справедливой России"

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