Министр просвещения: дефицит педагогов в России к 2020 году составит 180 тыс человек

Нехватка педагогов в российских школах к 2020 году составит около 180 тысяч человек. Сейчас дефицит работников образования составляет 10-11% от общего их числа. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева.



Ольга Васильева выступила за увеличение числа мужчин-учителей в школах / Новости от 04.10.2018 20:54

"К 2020 году не будет хватать 180 тысяч педагогов в школах. В школах работают 1,3 миллиона учителей, примерно 10-11% не хватает в регионах", - передает ее слова агентство ТАСС.

В настоящее время на бюджета в педагогические вузы страны ежегодно поступают более 70 тысяч человек, только 30 тысяч из после завершения обучения устраиваются на работу в школы.

Доля молодых педагогов, в возрасте до 29 лет, составляет только 5,5%, отметила министр. В ближайшее время изменение этой динамики маловероятно, заключила Васильева.