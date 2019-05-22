Нехватка педагогов в российских школах к 2020 году составит около 180 тысяч человек. Сейчас дефицит работников образования составляет 10-11% от общего их числа. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева.
"К 2020 году не будет хватать 180 тысяч педагогов в школах. В школах работают 1,3 миллиона учителей, примерно 10-11% не хватает в регионах", - передает ее слова агентство ТАСС.
В настоящее время на бюджета в педагогические вузы страны ежегодно поступают более 70 тысяч человек, только 30 тысяч из после завершения обучения устраиваются на работу в школы.
Доля молодых педагогов, в возрасте до 29 лет, составляет только 5,5%, отметила министр. В ближайшее время изменение этой динамики маловероятно, заключила Васильева.
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