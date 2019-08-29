Компания Boeing и "Объединенная авиастроительная корпорация" подписали соглашение о внедрении современных практик обучения пилотов с использованием больших данных. Договор о сотрудничестве был подписан на авиасалоне МАКС-2019.
Стороны проанализируют человеческий фактор: реакцию пилотов при отработке нештатных ситуаций на борту в ходе тренировок. Результаты пригодятся для улучшения процесса обучения пилотов.
Напомним, компания Boeing открыла авиационный учебный и научно-исследовательский центр в России в 2016 году. Он оснащен тремя полноценными пилотажными тренажерами. Центр проводит исследования в аэрокосмической сфере, а также авиационное обучение, включая переподготовку пилотов.
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