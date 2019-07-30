Эмоциональное выгорание грозит людям, которые не нашли своего призвания

Профессиональному выгоранию подвержены те люди, которые не смогли найти своего призвания. Такое мнение высказал заведующий отделом медицинской психологии центра психического здоровья Российской академии медицинских наук (РАМН) Сергей Ениколопов.

"Люди, которые неправильно выбрали свою профессию, склонны к синдрому выгорания. А те, для кого это даже призвание, они будут уставать, но у них не будет синдрома выгорания. Мы можем это видеть во всех профессиях", - сказал специалист в интервью НСН.

Люди в районе 30 лет являются наиболее уязвимой возрастной категорией в этом плане, поскольку им "объясняли, что надо заниматься престижными профессиями", однако такая работа приносит не проносит удовольствия, подчеркнул Еникополов.

Ранее эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, которые говорят о наличии у человека синдрома профессионального выгорания. Речь идет о появлении негативного отношения к профессии и снижении общей работоспособности. По словам врачей, в зоне риска находятся молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет, а также учителя, полицейские, пилоты и социальные работники.