Россиянин получил срок за твит о теракте в архангельском офисе ФСБ

Гарнизонный военный суд Самары приговорил к году колонии 23-летнего жителя Тольятти Александра Довыденкова из-за твита про теракт в приемной УФСБ в Архангельске.

Мужчину признали виновным в публичных призывах к терроризму. Свою вину он признал еще на стадии следствия. Государственное обвинение требовало для подсудимого два года тюрьмы.

Напомним, уголовное дело в отношении молодого человека возбудили в феврале. Поводом послужил твит, который, как считают следователи, содержит "лингвистические признаки оправдания действий молодого человека, совершившего самоподрыв в здании ФСБ в городе Архангельске".

Ранее в Пскове следователи возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма из-за эфира на местной радиостанции. Подозреваемой по делу проходит журналистка, которая сказала о том, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.