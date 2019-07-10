Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал журналистам, что Россия опоздала с "мусорной реформой" на 40 лет. По его словам, хранение и переработка твердых бытовых отходов все еще остается одной из важнейших проблем страны.
Иванов считает, что государство должно более радикально решать проблему загрязнения. Например, снижать тарифы для тех, кто раздельно утилизирует мусор. А для населения, которое складывает весь мусор в один бак - наоборот, повышать тарифы. Также спецпредставитель выступил против запрета на пластиковые пакеты, поскольку у россиян пока нет их достойной альтернативы.
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