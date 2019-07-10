Россия опоздала с "мусорной реформой" на 40 лет - Иванов

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал журналистам, что Россия опоздала с "мусорной реформой" на 40 лет. По его словам, хранение и переработка твердых бытовых отходов все еще остается одной из важнейших проблем страны.



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Иванов считает, что государство должно более радикально решать проблему загрязнения. Например, снижать тарифы для тех, кто раздельно утилизирует мусор. А для населения, которое складывает весь мусор в один бак - наоборот, повышать тарифы. Также спецпредставитель выступил против запрета на пластиковые пакеты, поскольку у россиян пока нет их достойной альтернативы.