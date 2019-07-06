Сахалинская область стала лидером среди регионов по числу разводов

За первые четыре месяца текущего года в России развелись 184 тысячи пар, что на 53 тысячи меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область - 5,1 расторженных брака на 1 тысячу человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).



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На втором месте по числу разводов оказалась Карелия (4,6), на третьем - Ненецкий автономный округ (4,5). В топ-5 вошли Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области. Реже всего пары разводятся в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

Эксперты объясняют небольшое количество разводов на Кавказе религиозными и национальными традициями. Причиной негативной динамики на Севере является интенсивная миграция молодежи.

На Сахалине за последнее десятилетие наблюдается большой приток мигрантов, связанный с большими нефтегазовыми проектами. "Отсюда большое число людей в миграционно-поточном состоянии, где и браков больше, и разводов больше, и даже детей больше", - считают специалисты.