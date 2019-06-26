Пользователи Instagram обрушились с критикой на телеведущую Ксению Собчак за новую прическу, фото которой она опубликовала на своей странице. Большинство комментариев были негативного содержания. Многие подписчики Собчак утверждают, что ей не идет такая прическа.
"Прическа, как у школьной уборщицы", "Выглядит как работа парикмахера в метро", - такие комментарии можно увидеть под опубликованной фотографией. Немногочисленные пользователи стали на защиту телеведущей и похвалили ее за смелое отношение к себе.
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