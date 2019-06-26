Подписчикам Собчак не понравился ее новый имидж

Пользователи Instagram обрушились с критикой на телеведущую Ксению Собчак за новую прическу, фото которой она опубликовала на своей странице. Большинство комментариев были негативного содержания. Многие подписчики Собчак утверждают, что ей не идет такая прическа.



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"Прическа, как у школьной уборщицы", "Выглядит как работа парикмахера в метро", - такие комментарии можно увидеть под опубликованной фотографией. Немногочисленные пользователи стали на защиту телеведущей и похвалили ее за смелое отношение к себе.