Минпромторг прокомментировал сообщения о командировочных тратах главы ведомства

Законодательство Российской Федерации не ограничивает стоимость гостиниц в зарубежных командировках для руководства государственных ведомств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.

В ведомстве отметили, что расходы подобного толка контролирует лишь Счетная палата Российской Федерации.

Ранее, напомним, организация "Трансперенси Интернешнл — Россия" поделилась информацией о том, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ноябре 2016 года якобы переночевал в одной из гостиниц китайского Шанхая за 1,388 миллиона рублей.

Организация уточнила, что деньги, потраченные министром, были бюджетными средствами. Специалисты задались вопросом объемов и эффективности расходования государственных средств, а также степенью подотчетности госслужащих.

Пресс-служба Минпромторга отметила, что общий объем средств федерального бюджета на командировочные расходы согласовывается в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета.

Счетная палата РФ же, отметили в Министерстве промышленности и торговли, регулярно осуществляет проверки командировочных расходов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства образования Хакасии Лариса Гимазутина считает, будто пьесу "Горе от ума" написал Александра Радищев.

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