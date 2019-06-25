Законодательство Российской Федерации не ограничивает стоимость гостиниц в зарубежных командировках для руководства государственных ведомств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ.
В ведомстве отметили, что расходы подобного толка контролирует лишь Счетная палата Российской Федерации.
Ранее, напомним, организация "Трансперенси Интернешнл — Россия" поделилась информацией о том, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ноябре 2016 года якобы переночевал в одной из гостиниц китайского Шанхая за 1,388 миллиона рублей.
Организация уточнила, что деньги, потраченные министром, были бюджетными средствами. Специалисты задались вопросом объемов и эффективности расходования государственных средств, а также степенью подотчетности госслужащих.
Пресс-служба Минпромторга отметила, что общий объем средств федерального бюджета на командировочные расходы согласовывается в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета.
Счетная палата РФ же, отметили в Министерстве промышленности и торговли, регулярно осуществляет проверки командировочных расходов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства образования Хакасии Лариса Гимазутина считает, будто пьесу "Горе от ума" написал Александра Радищев.
Читайте также:
Коррупцию все осуждают, но бороться с ней не хотят.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.