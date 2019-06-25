Министр образования Хакасии считает, что "Горе от ума" написал Радищев

Глава Министерства образования Хакасии Лариса Гимазутина считает, что пьесу "Горе от ума" написал Александра Радищев.



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Об этом министр заявила в интервью местному телеканалу "Абакан-24".

Ведущий программы Алексей Кириченко обсуждал с Ларисой Гимазутиной результаты ЕГЭ в регионе, а также ситуацию с образованием в Хакасии в целом. Журналист решил поинтересоваться у главы Министерства образования региона, читают ли современные школьники русскую литературу XVIII века — есть ли, например, задал вопрос Кириченко, в школьной программе Александр Радищев.

Лариса Гимазутина же в ответ заявила, что Александра Радищева школьники Хакасии действительно проходят — читают они якобы его пьесу "Горе от ума".

Примечательно, что на протяжении всего интервью — а оно после этого длилось еще целых 20 минут — министр образования Хакасии свою ошибку так и не заметила.

Напомним, что на самом деле знаменитую пьесу написал Александр Грибоедов. Александру Радищеву же, например, принадлежит не менее известное произведение "Путешествие из Петербурга в Москву".

Отметим, что и пьеса Грибоедова, и повесть Радищева входят в российскую школьную программу по литературе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главу Министерства образования Башкирии обвинили в плагиате и плачевном знании русского языка.

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